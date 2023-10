Policia belga @ep

Almenys dues persones han mort i diverses més han resultat ferides per arma de foc en un incident registrat poc després de les 19.00 hores a prop de la plaça Sainctelette i del bulevard de Ypres de Brussel·les.

Fonts policials citades pel grup de mitjans regionals Sudinfo apunten que un home va obrir foc indiscriminadament amb un fusell tipus Kalaixnikov al crit de "¡ Alahu akbar!" - que significa 'Al·là es gran'-. L'atacant portava casc i una armilla reflectora i va fugir en un ciclomotor.



Fonts del grup periodístic apunten que les dues víctimes són de nacionalitat sueca i portaven una samarreta de la selecció de futbol sueca, ja que aquesta tarda es juga el partit entre les seleccions de Bèlgica i Suècia.



Els serveis d'emergència ja s'han traslladat al lloc en gran nombre, segons recull el diari 'Le Soir' a la seva edició digital. De moment no ha estat detingut cap sospitós.



La policia belga prioritza la hipòtesi terrorista. De fet, han aparegut diversos vídeos a xarxes socials tant del moment de l'atac com del suposat sospitós gravant un missatge.



L'enregistrament de l'atac, publicat per un veí de la zona, recull com un home amb jaqueta reflectant taronja i casc blanc arriba amb motocicleta a una vorera, tira el vehicle i comença a disparar a banda i banda.



Poc després entra en un edifici de vidre on es pot veure com dispara una persona que cau immediatament a terra.



En un altre vídeo el presumpte atacant apareix en primer pla, s'identifica com a Slayem Slouma i proclama la seva pertinença a Estat Islàmic i presumeix d'haver matat diversos infidels. El discurs, molt violent, reivindica la seva acció per “venjar els musulmans en nom dels que vivim i morim per la nostra religió”.



Slouma havia publicat prèviament un missatge sobre el nen palestí de sis anys assassinat aquest diumenge per un home de 71 a Chicago "per ser musulmà". Si hagués estat cristià "ho hauríem anomenat terrorisme i no crim brutal", va al·legar.