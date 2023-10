Policia de Bèlgica després de l'atemptat a Brussel·les. Foto: Europa Press

Les autoritats belgues han confirmat que l'individu abatut per trets de la policia a primera hora d'aquest dimarts 17 d'octubre ha mort i és el sospitós d'haver atemptat la vigília al nord de Brussel·les, on va deixar dos morts i un ferit greu nacionalitat sueca per trets amb fusell d'assalt, i després es va donar a la fuga.

La Fiscalia federal ha confirmat la mort del sospitós , segons recullen els mitjans locals, després que fos abatut per trets de la policia a primera hora d'aquest dimarts 17 al nord de Brussel·les, en una zona que a hores d'ara segueix acordonada.

La policia va buscar durant tota la nit l'assaltant que, finalment, ha estat localitzat i "neutralitzat" a prop del seu domicili al districte de Schaerbeek, al nord de Brussel·les, i traslladat en ambulància a un hospital de la ciutat per intentar reanimar-lo.

La ministra d'Interior, Annelies Verlinden, ha declarat a la cadena VRT que juntament amb el sospitós abatut s'ha trobat una arma d'assalt similar a la utilitzada a l'atemptat de dilluns i que després de ser neutralitzat va ser portat a un hospital de Brussel·les.

En una roda de premsa aquesta matinada, quan el terrorista encara estava desaparegut, el ministre de Justícia, Vincent van Quickenborne, ha informat que el sospitós és Abdesalem L., un tunisià de 45 anys que el 2019 va presentar una sol·licitud d'asil a Bèlgica, una petició que va ser denegada un any després.

"Era conegut per la policia per tràfic de persones, estada il·legal i risc per a la seguretat de l'Estat", ha admès el ministre, que ha confirmat també que un servei de policia estrangera va alertar del risc de radicalitzar-los anys enrere.