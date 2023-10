Disneyland París @ep

Centenars de membres i personal del Parlament Europeu es van emportar una sorpresa quan el tren que sortia de Brussel·les cap a la ciutat francesa d' Estrasburg va acabar a Disneyland París , segons ha informat BBC.

El tren especial es lloga un cop al mes per portar els eurodiputats entre les seus del parlament a Brussel·les i Estrasburg, però un error de senyalització va provocar que aquest dilluns acabessin envoltats de muntanyes russes.

Un eurodiputat, en to de broma, va publicar : "NO som un parlament de Mickey Mouse", en un tuit recollit per CatalunyaPress .

"Podria un nou Disneyland ser el lloc adequat per als edificis d'Estrasburg?" va preguntar Pelle Geertsen, assistent de premsa d?un eurodiputat danès.

L'escala no va ser prou llarga perquè els eurodiputats i els seus assistents poguessin provar les atraccions, ja que el retard només va durar 45 minuts.

La companyia ferroviària francesa SNCF va dir a l'agència de notícies AFP que un error en la senyalització de la via va fer que el tren perdés una línia d'interconnexió que s'havia de prendre quan s'acostava a la regió del gran París.

Finalment, el tren va tornar a sortir en direcció a Estrasburg.