Els ministres d'Energia i Clima de la Unió Europea han arribat aquest dimarts a Luxemburg a un acord sobre la reforma del mercat elèctric, incloent-hi el suport de França i Alemanya, i amb l'únic vot en contra d'Hongria.

Una nova proposta de compromís de la presidència espanyola ha aconseguit desbloquejar les posicions enrocades i enfrontades de París i Berlín, de manera que la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, ha aconseguit la seva ambició de tancar un acord a la sessió d'aquest dimarts.

Fonts comunitàries han informat que la proposta ha permès, d'una banda, els contractes per diferència per a les instal·lacions existents en cas d'inversions per augmentar-ne la capacitat o repotenciar-les i, de l'altra, garantir l'avaluació de la Comissió d'acord amb la legislació sobre ajudes estatals i vetllar perquè s'eviti qualsevol distorsió de la competència.

