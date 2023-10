Almenys 7 aeroports de França han estat evacuats aquest dimecres 18 d'octubre després de rebre amenaces de bomba i detectar objectes sospitosos , cosa que podria implicar un retard en el trànsit aeri del país, que pateix un repunt d'aquest tipus d'alertes després que un professor morís la setmana passada després de ser apunyalat.

Els aeroports de Lille, Lió, Tolosa, Niça, Nantes i Beauvais, així com el de Biarritz, han estat evacuats de manera preventiva després que es registressin diverses amenaces enviades a través de correu electrònic, segons informacions de la cadena de televisió TF1info .

La terminal de l'aeroport de la ciutat de Lille ha estat evacuada cap a les 10.30 (hora local), tal com ha especificat un portaveu del mateix aeroport, que ha destacat no obstant que "no es tracta d'un dia amb gaire trànsit". "Els serveis de seguretat es troben a la zona", ha especificat.

A Beauvais, dos terminals de l'aeroport han hagut de ser evacuades per una amenaça de bomba, i per això el trànsit aeri s'ha vist completament suspès de moment. A Lió, Niça i Nantes, d'altra banda, s'han registrat "paquets sospitosos", per la qual cosa les forces de seguretat estan fent "comprovacions".

L'aeroport de Biarritz, per contra, ha decidit evacuar la terminal de manera "preventiva" tot i que no s'han notificat amenaces. La Direcció General d'Aviació Civil (DGAC) ha indicat que almenys tres d'aquests aeroports han experimentat retards greus, tal com ha recollit l'emissora France Bleu.

Poc després, les autoritats han confirmat que el trànsit aeri s'ha reprès a Niça, Lió i Lilla malgrat els imprevistos. Dissabte, el Museu del Louvre també va haver de ser evacuat, així com el Palau de Versalles, en tots dos casos per amenaces similars.