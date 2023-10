Una protesta a Alemanya per la detenció de la noia. Foto: DPA

El Parlament Europeu ha anunciat, aquest dijous 19 d'octubre, la concessió del Premi Sàkharov per a la Llibertat de Consciència del 2023 a la lluita de les dones iranianes ia la figura de Mahsa Amini . Aquest guardó, atorgat anualment per l'Eurocambra en reconeixement a la defensa dels Drets Humans , ressalta la valentia d'aquesta jove kurda que va ser assassinada fa més d'un any a les mans de la Policia de la Moral després de ser detinguda per suposadament portar mal lloc el vel. Aquesta candidatura es destacava com a favorita en comptar amb el suport dels partits populars, socialdemòcrates i liberals.

Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, va subratllar que la "brutal" mort de Mahsa Amini va marcar un "punt d'inflexió" en el moviment prodemocràtic a l'Iran, amb el lema "Dones. Vida. Llibertat". Metsola també va expressar el seu desig que aquest premi serveixi com a homenatge a les dones i homes valents que, malgrat la creixent pressió, lideren la lluita pel canvi a l'Iran, i va destacar que el Parlament Europeu escolta les veus i és al seu costat .

La candidatura del moviment de dones a l'Iran ha superat en la votació final la candidatura de tres activistes a favor de l'avortament lliure, segur i legal: la polonesa Justina Wydrzynska, la salvadorenca Morena Herrera i la nord-americana Colleen McNichols, i la de la defensa dels Drets Humans a Nicaragua a la figura de Vilma Núñez d'Escòrcia i del bisbe Rolando José Álvarez Lagos.

La decisió final l'ha pres la Conferència de Presidents, que ajunta els líders dels grups polítics i la presidenta. Tradicionalment, el guanyador del premi recull el guardó en una cerimònia durant la sessió plenària del desembre a Estrasburg.