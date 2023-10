El sorgiment de tres candidats presidencials competitius planteja una incertesa inusual en el panorama polític argentí. Getty

En un context de greu crisi econòmica a Argentina , la nació s'encamina cap a unes eleccions presidencials que desafien les normes polítiques establertes al país sud-americà. Tres candidats amb enfocaments i antecedents diversos s'han posicionat com a opcions viables, desafiant la tradicional bipolaritat política entre el peronisme i l'antiperonisme que ha caracteritzat l'Argentina des de la dècada del 1940.

MÉS OPCIONS, MÉS INCERTESA

Segons les enquestes, no són dos, sinó tres els candidats presidencials amb possibilitats reals de guanyar les eleccions o avançar a una segona volta. Aquests candidats són:

Javier Milei: Amb un discurs agressiu i antisistema, Milei s?ha comparat amb líders d?ultradreta com Jair Bolsonaro i Donald Trump. La seva proposta de dolaritzar l'economia i reduir la mida de l'Estat ha trobat un ressò inusual en un ampli espectre de la societat argentina, incloent-hi votants joves i frustrats. Sergio Massa: Com a ministre d'Economia i candidat de l'oficialisme peronista, Massa es presenta com una alternativa a l'impopular president Alberto Fernández. Tot i això, la seva candidatura planteja interrogants ateses les dificultats econòmiques i els recents escàndols a la província de Buenos Aires, que concentra gairebé el 40% dels vots. Patricia Bullrich: La candidata de la coalició opositora "Junts pel Canvi" apel·la al vot antiperonista i busca posar fi al kirchnerisme, la facció peronista associada amb els expresidents Néstor i Cristina Kirchner.

CANVI POLÍTIC A ARGENTINA

"Aquesta és la (elecció) més disruptiva, la que produeix un canvi més fort almenys des del 1946", comenta l'analista polític argentí Rosendo Fraga. Des de mitjans del segle passat, la política argentina s'ha centrat en dos eixos: el peronisme i l'antiperonisme. Tot i això, l'arribada de Milei a la sorra política ha desafiat aquesta convenció.

FACTOR MILEI

Javier Milei, economista autodefinit com a anarcocapitalista, ha ascendit a la política argentina de manera sorprenent en un curt període de temps. La seva retòrica agressiva contra la "casta política" ha atret un electorat divers, incloent joves i aquells afectats per la crisi econòmica. Milei ha proposat mesures radicals com ara la dolarització de l'economia i el tancament del Banc Central.

MASSA, FIGURA CRUÏLLADA

Sergio Massa, ministre d'Economia i candidat oficialista, està en una posició delicada. Tot i que diverses enquestes d'intenció de vot l'ubiquen en segon lloc, la seva capacitat per afrontar el deteriorament econòmic i els escàndols recents a la província de Buenos Aires, un bastió peronista, és una incògnita.

BULLRICH, OPCIÓ ANTIPERONISTA

Patricia Bullrich, candidata de la coalició opositora, busca atraure el vot antiperonista i posar fi al kirchnerisme. Tot i això, necessitaria els vots kirchneristes si arribés a una segona volta contra Milei.

PERSPECTIVES DIFERENTS

A mesura que l'Argentina s'acosta a les eleccions, el país s'enfronta a una nova realitat política. L'existència de tres candidats presidencials competitius representa un canvi a la dinàmica política que ha prevalgut durant dècades. Més enllà de les diferències ideològiques, aquests comicis reflecteixen un desig de canvi i una diversitat més gran en l'espectre polític argentí.

La incertesa persisteix a mesura que s?acosta el dia de les eleccions. Argentina, que celebra 40 anys de democràcia des de la recuperació, es troba davant d'un desafiament sense precedents. El resultat d‟aquesta elecció podria tenir un impacte durador en la direcció política i econòmica del país.