La participació a les eleccions a Argentina fins al migdia supera lleugerament la xifra registrada a les PAS d'agost, arribant al 29.6% del padró, segons informes de la Cambra Nacional Electoral. EP

Fins al migdia de les eleccions nacionals a Argentina, la participació ha experimentat un lleu increment en comparació de les Primàries, Obertes, Simultànies i Obligatòries (PASO) d'agost, segons informes preliminars de la Cambra Nacional Electoral (CNE).

D'acord amb la CNE, al migdia, el 29,6% de l'electorat ja havia emès el vot. En aquest mateix període durant les PAS d'agost, la participació es va situar en un 28%. El secretari d'Actuació de la CNE, Sebastián Schimmel, va assenyalar que s'espera un augment en el nombre de votants a les eleccions generals, una tendència que sol observar-se. Tot i això, s'estima que la participació no arribarà als nivells registrats en les eleccions presidencials del 2019, quan va votar el 80,8% de l'electorat.

Les PAS celebrades a l'agost van marcar un rècord històric d'abstenció. Amb una participació del 69% dels ciutadans habilitats per votar, es va convertir en l'elecció primària presidencial amb menor participació des de la seva instauració el 2011. Això va plantejar un desafiament per als tres candidats principals: Javier Milei (La Llibertat Avança), Sergio Massa ( Unió per la Pàtria) i Patricia Bullrich (Junts pel Canvi). Habitualment, la participació electoral augmenta un 5% entre les PAS i les eleccions generals. El nivell màxim de participació es va registrar el 1983 i el 1989, després del retorn de la democràcia, amb més del 85% de votants. Durant la dècada de 1990, els percentatges van disminuir, però es van mantenir al voltant del 82%. Després de la crisi del 2001, la participació va baixar per sota del 80%.

Les taules de votació van obrir a les 8 del matí i tancaran a les 6 del vespre.

DENÚNCIES

La CNE també va emetre un comunicat en què va establir que no es consideraran les denúncies anònimes.

"Les irregularitats, faltes o delictes que es presentin durant la jornada electoral han de ser denunciats a través dels canals legals previstos", va informar la CNE. Això implica que les denúncies es facin en persona davant de les autoritats de mesa, delegats electorals, jutjats federals electorals i fiscalies federals electorals. També és possible presentar denúncies de manera virtual a través del portal de denúncies habilitat per la Justícia Nacional Electoral.

El comunicat ha emfatitzat que "totes les denúncies requereixen, de manera imprescindible, la identificació de la persona que la presenta (i no seran vàlides si són anònimes). Per tant, les vies alternatives proporcionades per agrupacions polítiques, candidats o particulars, que no validin la identitat del denunciant, no tindran validesa legal i podrien obstaculitzar la prevenció, resolució i sanció de la maniobra denunciada".