Un col·legi electoral. Foto: Europa Press

L'actu al ministre d'Economia, Sergio Massa, i l'ultranacionalista Javier Milei, aniran a segona volta a les eleccions presidencials de l'Argentina, que se celebrarà el proper 19 de novembre, ja que cap dels candidats ha superat el 45% dels vots .

Massa, candidat d'Unión por la Patria, ha obtingut el 36,44% de les paperetes (8,9 milions de vots), mentre que Milei, candidat de La Libertad Avanza, ha aconseguit el 30,11% dels vots (7 ,4 milions). En tercer lloc, amb un 23,86% (5,8 milions de vots), ha quedat la candidata de Juntos pel Cambio, Patricia Bullrich, antiga ministra de Seguretat durant l'etapa presidencial de Mauricio Macri.

En 4t lloc ha quedat el candidat de Fem pel nostre País (HpNP), Juan Schiaretti, amb 6,89%; i en cinquè lloc la candidata de Front d'Esquerra i Treballadors, Myriam Bregman, amb el 2,67% dels suports.

El candidat més votat, que s'ha visualitzat com a president malgrat la "situació complexa i plena de desafiament i dificultats" que viu Argentina, ha convocat un govern d'unitat nacional en què trucarà "els millors, sense importar la seva força política" , no sobre la base d'acords partitocràtics".

Mentre que ha agraït el seu creixement de 15 punts respecte de les primàries (PASO), ha aprofitat l'ocasió per agrair els votants al 40è aniversari "del naixement de la nova era democràtica". "D'alguna manera, els argentins manifesten, abracen aquest sistema, com un sistema per triar els que governen", ha remarcat, posant èmfasi en els drets aconseguits. "Estic convençut que aquest no és un país de merda, com diuen, és un gran país", ha expressat.

En aquest sentit, ha destacat els valors democràtics fent referència a l'educació pública o la independència de valors. Així, ha assenyalat que el seu objectiu és "construir més ordre, seguretat, no improvisació", per això ha advocat per "construir regles clares davant de la incertesa".

Milei, que ha destacat l'entrada de la seva formació al Parlament nacional, ha declarat que "si no té partit a estar disputant la primera força nacional amb el kirchnerisme en només dos anys és un veritable èxit històric". Alhora, ha manifestat que, si el país vol un canvi, es necessita una aliança" davant del peronisme.

Bullrich, que ha acceptat la derrota en un discurs pronunciat després de conèixer els resultats, ha manifestat que la seva "causa va més enllà d'un moment electoral". "Els nostres valors no es venen ni es compren, no ho negociarem, anem al canvi sempre que l'Argentina ho necessita", ha manifestat, abans d'afegir que el país "ha d'abandonar el populisme si vol acabar amb la pobresa".

En els comicis a Argentina, on és obligatori acudir a les urnes, hi han participat el 77,6% dels argentins. Únicament l'1,9% han votat en blanc i el 0,8% han votat nul, segons dades de la Cambra Nacional Electoral.