Una zona acordonada per un tiroteig. Foto: Europa Press

Almenys 22 persones han mort i entre 50 i 60 han resultat ferides en 3 tirotejos a la ciutat de Lewiston , a l'estat de Maine (Estats Units), que han estat perpetrats per la mateixa persona.

Els episodis han tingut lloc en un restaurant, en una pista de bitlles i en un tercer lloc no especificat , segons ha informat NBC News , a la qual fonts policials han confirmat el balanç provisional de morts.

"Sembla que l'objectiu de la persecució està relacionat amb tirotejos ocorreguts a Goddard Road, Mollison Way i el bloc 500 de Lincoln Street", han anunciat les autoritats de la ciutat en un comunicat recollit per la cadena esmentada.

"Les forces de l'ordre del comtat d'Androscoggin estan investigant dos tirotejos actius. Estem encoratjant totes les empreses a tancar mentre investiguem. El sospitós segueix en llibertat", ha publicat l'Oficina del Sheriff al seu compte de Facebook.

A la publicació també apareixen dues imatges del tirador, que apareix subjectant un fusell tàctic , i les autoritats han demanat col·laborar per a la seva identificació.

Més tard, el Departament de Policia de Lewiston ha confirmat a Facebook la identitat del tirador, Robert Card, de 40 anys, que considera "armat i perillós".

Les autoritats de la ciutat també han demanat als ciutadans quedar-se dins de casa seva "amb les portes tancades amb clau" i no acostar-se a cap desconegut. Així mateix, l'encarregat dels col·legis públics de Maine, Jake Langlais, ha anunciat la suspensió de les classes durant aquest dijous a tots els centres educatius.

Per part seva, el president del país, Joe Biden, ja ha estat informat sobre això i ha parlat amb la governadora de l'estat, Janet Mills, amb els senadors Angus King i Susan Collins i amb el congressista Jared Golde, als quals ha ofert "suport federal total" per tractar aquest "horrorós atac", segons ha comunicat la Casa Blanca.

L'organització The Gun ViolenceArchive (Arxiu de la ViolènciaArmada, en anglès) ha informat que es tracta del pitjor tiroteig massiu del 2023, i que es tracta del número 565 aquest any. L'arxiu considera com a massiu aquell tiroteig en què almenys quatre persones resulten ferides, excloent-ne el tirador.