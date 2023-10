Li Keqiang @ep

L'exprimer ministre de la Xina Li Keqiang ha mort als 68 anys aquest divendres a mitjanit després de patir un infart a Xangai i només uns mesos després de renunciar al càrrec.

"Le Keqiang, membre del Comitè Permanent del Buró Polític dels comitès centrals XVII, XVIII i XIX del Partit Comunista de la Xina i exprimer ministre, va morir divendres a Xangai" , diu un comunicat compartit per la cadena estatal xinesa CGTN.

El trobava "descansant a Xangai" quan va patir un atac de cor i, després de "fracassar totes les maniobres de reanimació", l'exprimer ministre va morir a les 00.10 (hora local).

L'exprimer ministre va deixar el càrrec el passat 11 de març amb motiu d'una jubilació anticipada, tal com feia mesos que avançava des de feia mesos, per la qual cosa va arribar a quedar fora del Comitè Permanent del Partit Comunista, el principal òrgan decisori de la formació política .

Li, que va ser el protegit de l'expresident Hu Jintao, va assumir el càrrec el 2013, només uns mesos després que l'actual president xinès, Xi Jinping, arribés al poder.

Durant el seu mandat, Li s'ha enfrontat a reptes com l'augment del deute públic, les tensions comercials amb els Estats Units o la pandèmia del coronavirus . L?excap de Govern es va caracteritzar per impulsar l?economia privada i la inversió estrangera en concordança amb la política de Reforma i Obertura, iniciada als anys 80 de la mà de l?expresident Deng Xiaoping i que va suposar l?obertura d?economia xinesa al món.

També ha coincidit amb el cada vegada més gran protagonisme de la Xina en el pla internacional tant políticament com econòmicament . A l'interior del país, el Partit Comunista seguia legitimant-se amb la millora del nivell de vida dels ciutadans alhora que Xi guanyava cada cop més poder mitjançant les campanyes anticorrupció i amb el seu històric nomenament com a secretari general del partit per un tercer mandat, una mica inèdit des de temps de Mao Tse-tung.

Nombroses organitzacions i ONG han denunciat l'agreujament de les persecucions a opositors durant el mateix període, l'augment de la vigilància social o la persecució a la minoria uigur a la regió de Xinjiang.