Tsaryov prèviament havia estat assenyalat com a possible líder d'un govern titella en la invasió d'Ucraïna per part de Rússia el 2022, encara que ell ho va negar. Getty

Un polític ucraïnès amb llaços pro-Kremlin es troba en estat crític després de ser objecte d'un aparent intent d'assassinat en un sanatori de Crimea. Oleg Tsaryov, que va tenir un paper destacat a la guerra del 2014 contra el govern de Kíev, va rebre dos trets per part d'un agressor desconegut, segons van confirmar els seus associats.

Oleg Tsaryov, una figura pro-Kremlin d'Ucraïna que va tenir un paper destacat a la guerra del 2014 contra el govern de Kíev, va ser balejat dues vegades per un agressor desconegut, han confirmat els seus associats.

"Oleg està lluitant per la seva vida. Després de l'intent d'assassinat aquesta nit, Oleg va perdre molta sang", va escriure Vladimir Rogov, un funcionari instal·lat per Rússia a la regió de Zaporizhzhia d'Ucraïna, que està parcialment sota el control de Moscou.

Rogov, un estret aliat de Tsaryov, va afirmar que li van disparar dues vegades i va desmentir informes anteriors que Tsaryov havia estat apunyalat. Un vídeo pres a prop del sanatori va mostrar una ambulància i cintes de precaució a prop del lloc del presumpte crim.

El compte de Telegram de Tsaryov va afirmar que els seus familiars van confirmar l?intent d?assassinat. Quan va arribar l'ambulància per emportar-se'l, Tsaryov estava inconscient i "havia perdut molta sang", segons un comunicat dels administradors del canal.

El servei d'intel·ligència i ordre públic FSB de Rússia va obrir un cas criminal per l'intent d'assassinat de Tsaryov i no va nomenar cap sospitós.

Es va informar que el Kremlin havia considerat Tsaryov com a líder d'un govern titella controlat per Rússia durant la seva invasió a gran escala d'Ucraïna el 2022. Poc abans de la invasió, un oficial d'intel·ligència occidental va dir al Financial Times que Moscou "podria col·locar a Oleg Tsaryov i altres en rols de lideratge com a part d'aquest esforç".

Tsaryov va negar les afirmacions, qualificant-les de "bastant divertides" ja que havia estat retirat de la televisió del Kremlin i després treballava com a "director d'un sanatori a Ialta".

Un informe del Ministeri de Relacions Exteriors del Regne Unit va afirmar que Moscou planejava instal·lar un govern titella, encara que esmentava altres figures, inclòs l'exdiputat ucraïnès Yevhen Murayev. "El Ministeri de Relacions Exteriors britànic sembla estar confós", va dir a The Guardian, negant els informes.

Tsaryov va servir com a membre del parlament de la Verkhovna Rada d'Ucraïna des del 2002 fins al 2014, quan va canviar de bàndol per donar suport a les forces proxi russes que buscaven la secessió d'Ucraïna. El 2014, es va convertir en el president del parlament de "Novorossiya", una efímera confederació dels governs separatistes de Donetsk i Lugansk que comptava amb el suport del Kremlin i buscava obertament la seva annexió a Rússia.

Tsaryov és buscat per Ucraïna per càrrecs de separatisme. És l?últim d?una sèrie de nacionalistes russos i ucraïnesos prorussos que han estat blanc d?intents d?assassinat. Es creu que alguns dels atacs tenen vincles amb la intel·ligència ucraïnesa.

El Washington Post va informar aquest mes que la CIA havia ajudat a finançar nous departaments a la SBU d'Ucraïna i les agències d'intel·ligència militar GUR, que havien dut a terme assassinats de lluitadors i polítics destacats.

Aquests inclouen l?atemptat amb cotxe bomba a prop de Moscou que va matar Darya Dugina, filla del filòsof rus d?extrema dreta Alexander Dugin, així com les morts d?alts comandants russos a Ucraïna i el tiroteig fatal d?un capità de submarí rus que va revelar la seva ubicació en línia mitjançant laplicació de fitness Strava.