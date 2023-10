L'extrem colombià. Foto. Europa Press

La policia colombiana busca en una serralada del nord del país el pare del futbolista del Liverpool Luis Díaz , que va ser segrestat amb la mare de l'esportista, ja alliberada, en un barri de Barranques, La Guajira, al nord de Colòmbia.

Les autoritats colombianes han intensificat la recerca de Luis Manuel Díaz, ja que el jugador ha tornat a casa per estar amb els familiars. La policia ha realitzat patrulles aèries per la serralada del Perijá, fronterera amb Veneçuela i coberta per la selva.

En una publicació a les xarxes socials, el director general de la policia colombiana, William Salamanca, es va mostrar supervisant l'operació per "reconèixer" la "valentia i compromís" dels comandos "per rescatar-lo sa i estalvi".

La policia ha ofert una recompensa de més de 44.000 euros per informació que condueixi al parador de Luis Manuel Díaz. Dilluns passat 30, Salamanca va demanar cautela davant les informacions que apuntaven que Luis Manuel podria haver estat traslladat ja a Veneçuela, assenyalant la dificultat de creuar la serra de Perija.

Tant la FIFA com la Federació Colombiana de Futbol han ofert el seu suport a Díaz, mentre que el Liverpool va permetre al jugador tornar al seu país.

L'entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, va declarar després de la victòria per 3-0 de diumenge a casa contra el Nottingham Forest que la preparació del partit havia estat "la més difícil" que havia tingut a la seva vida. "No m'ho esperava, no estava preparat per fer-ho. No vull fer el partit més gran del que va ser, però definitivament, intentem ajudar Luis amb la lluita que vam posar perquè òbviament volem ajudar i realment no podem ajudar. L'únic que podem fer és lluitar per ell i això és el que van fer els nois", va indicar. El Liverpool també va mostrar suport al jugador.

"El Liverpool Football Club és conscient d'una situació en curs que involucra la família de Luis Díaz a Colòmbia. La nostra esperança és que l'assumpte es resolgui de manera segura i al més aviat possible. Mentrestant, el benestar del jugador seguirà sent la nostra prioritat immediata", va assenyalar.