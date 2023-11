Ovni / Arxiu

El Departament de Defensa dels Estats Units ha introduït una nova eina en línia destinada a informar sobre trobades amb fenòmens anòmals no identificats, prèviament coneguts com a ovnis. Això és part de la seva iniciativa per augmentar la transparència en la investigació del desconegut.

Fins ara, només els actuals o antics empleats federals, o aquells amb un coneixement directe de programes o activitats governamentals relacionades amb UAP que daten des del 1945, tenen l'autorització per utilitzar el formulari segur. Aquest formulari va ser publicat dimarts al lloc web de l' Oficina de Resolució d'Anomalies de Tots els Dominis (Aaro) del Departament de Defensa.

S'espera que properament s'implementi una opció perquè el públic pugui presentar informes. Això demostra que el govern està avançant gradualment cap a la realització del seu compromís de total transparència pel que fa al seu coneixement sobre una àmplia gamma de temes, que van des de misteriosos centelleigs al cel fins a la possibilitat de vida extraterrestre i albiraments de naus voladores inusuals.

El nou formulari, segons s'informa al lloc web d'Aaro, es concep com a punt de contacte inicial i no té la intenció de recopilar informació potencialment confidencial o classificada.



Es desaconsella proporcionar informació de segona mà sobre Fenòmens Aeris No Identificats (UAP) o experiències relacionades amb ells. Segons Sean Kirkpatrick, el director d'Aaro, va expressar als periodistes dimarts que es presta una atenció particular i es tracta amb sensibilitat i confidencialitat qualsevol coneixement de primera mà, especialment si està relacionat amb programes governamentals sobre UAP.

Kirkpatrick va explicar: "Aquest mecanisme de denúncia que és al lloc web és per a persones que creuen tenir coneixement de primera mà de programes clandestins que el govern ha estat ocultant. Si un pilot està volant i veu alguna cosa al seu espai aeri i necessita informar-lo, això passa per canals operatius".

Durant dècades, han circulat teories de conspiració relacionades amb el grau de participació i coneixement del govern en la investigació de fenòmens OVNI i UAP. Aquestes teories inclouen des d'especulacions sobre una instal·lació secreta governamental que alberga naus espacials extraterrestres i formes de vida a l'Àrea 51, al desert de Mojave, fins a la representació fictícia d'aquest tema en populars programes de televisió com The X-Files.

Kirkpatrick va assenyalar que aquells que sostenen aquestes creences és probable que quedin desil·lusionats. Ha afirmat: "En l'actualitat, no tinc evidència que doni suport a l'existència de programes relacionats amb l'enginyeria inversa de tecnologia d'origen extraterrestre o qualsevol programa UAP d'origen extraterrestre".

"Tenim el requisit per llei de portar els denunciants o altres entrevistats que pensin que sí que existeix, i poden tenir informació relacionada amb això".

En particular, va plantejar la perspectiva d'una propera difusió pública de certa informació que s'havia mantingut anteriorment en secret.

“Tenim un paquet amb molt de material nou que tenim llest per al seu llançament. Hem descobert algunes coses que hem desclassificat. No només vídeos operatius, sinó documents històrics”, va dir, sense donar-ne detalls. Ho va descriure com a “material educatiu que ajudarà a informar el públic”.