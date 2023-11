Imatge de fitxer de la bandera de Taiwan @ep

Les autoritats de la Xina han informat aquest dijous que les seves tropes es troben en "alerta màxima constant" després del pas de diversos vaixells dels Estats Units i el Canadà per l'estret de Taiwan per segona vegada en dos mesos.



L''USS Rafael Peralta' i la fragata 'HMCS Ottawa' de la Marina Reial Canadenca han realitzat una sèrie de maniobres al llarg de la jornada, cosa que ha inclòs el "trànsit rutinari" a través de l'estret, tal com ha indicat la Marina nord-americana en un comunicat.



"Les tropes romandran en alerta màxima constant i protegiran resolutivament la sobirania i la seguretat nacionals, així com la pau i estabilitat a la regió" , ha indicat el coronel Shi Yi, portaveu de les Forces Armades del gegant asiàtic, en un comunicat.



El pas daquests vaixells es produeix després que el 9 de setembre dos vaixells de guerra

pertanyents als Estats Units i al Canadà travessaran la zona que separa l'illa de la Xina continental.

Els Estats Units i els seus aliats han incrementat les travesses tant per l'estret de Taiwan com pel disputat mar de la Xina Meridional en un intent per recalcar la seva política de "lliure navegació" de la zona davant d'unes aigües la sobirania de les quals la Xina segueix reclamant.



La Setena Flota dels Estats Units ha puntualitzat que el trànsit s'ha realitzat d'acord amb el Dret Internacional i "a través d'un corredor a l'Estret que està més enllà del mar territorial de

qualsevol Estat".