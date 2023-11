Arxiu - Martí en el seu missatge de Cap d'Any de 2018 - SFGA - CESTEVE - Arxiu

L'excap de Govern d' Andorra Toni Martí ha mort aquest dilluns a la tarda a l'hospital andorrà Nostra Senyora de Meritxell a causa d'una parada cardiorespiratòria.

El Govern ha informat en un comunicat que lʻequip mèdic del servei dʻurgències ha certificat la defunció a les 18.11.

Martí va governar dues legislatures, del 2011 al 2019, quan es va encarregar d'iniciar les negociacions per a un acord d'associació amb la UE, i recentment s'havia incorporat com a observador a les negociacions al costat del també excap de Govern Jaume Bartumeu.

DOS DIES DE DOL



En les properes hores està previst que el Govern decreti dos dies de dol nacional , durant els quals les banderes exteriors dels edificis oficials quedaran a mig pal, mentre que les interiors portessin un crespó negre, i no es podran celebrar altres cerimònies públiques que no siguin les funeràries.

La mort d'Antoni Martí Petit, nascut a Escaldes-Engordany el 30 de juliol de 1963, ha generat commoció al Principat i han estat nombroses les publicacions de condols que han fet a les xarxes socials membres d'altres partits polítics i institucions del país.

CONFUNDADOR DEL PLA



Toni Martí va començar la seva carrera política el 1994 i va ser un dels fundadors del Partit Liberal d'Andorra (PLA).

Va ser conseller general (parlamentari) del 1994 al 1997 i també del 1997 al 2001, any en què va tornar a ser elegit conseller general, però el 2003 va deixar el càrrec per presentar-se a les eleccions comunals (locals) d'Escaldes-Engordany, sent elegit cònsol (alcalde).

DEMÒCRATS PER ANDORRA



El 2007 va ser reelegit cònsol però, poc abans d'acabar el seu mandat, va decidir presentar-se com a candidat a cap de Govern liderant el projecte polític del recent creat partit Demòcrates per Andorra.

Martí va governar amb majoria absoluta durant la primera legislatura (2011-15) i va tornar a ser elegit el 2015, culminant el seu pas pel Govern el 2019.

El comunicat executiu destaca que va ser durant la seva etapa al capdavant del govern que va culminar el procés d'obertura econòmica i d'homologació i transparència internacional del país.