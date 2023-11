Indonèsia / @EP

Un terratrèmol de magnitud 7,2 a l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest dimecres el mar de Banda, a les costes d'Indonèsia i Timor Oriental, segons ha confirmat l' Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia (BMKG ), sense que de moment hi hagi informacions sobre víctimes o danys.

L'organisme ha indicat en un missatge al seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, que l'epicentre s'ha situat a uns 250 quilòmetres de les illes Tanimbar, amb l'hipocentre ubicat a uns deu quilòmetres de profunditat.

La zona s'havia vist sacsejada poc abans per un sisme de magnitud 6,9 a l'escala oberta de Richter, amb l'hipocentre a uns catorze quilòmetres de profunditat, i després s'han registrat nombroses rèpliques, incloses almenys sis de magnitud 5 o superior.

Tot i això, la BMKG no ha emès per ara una alerta de tsunami a la zona , en què hi ha centenars d'illes pertanyents a Indonèsia, a més de Timor Oriental. L'àrea registra sovint terratrèmols a causa de la confluència de diverses plaques tectòniques.