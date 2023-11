El jugador del Liverpool va dedicar un gol al seu pare. Foto: Europa Press

La guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) va alliberar, dijous passat 9 de novembre, Luis Manuel Díaz Jiménez, pare del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, després de 12 dies de captiveri després de ser segrestat a la localitat de Barrancas, a el nord-est de Colòmbia.

El pare de l'esportista va ser lliurat a una comissió formada per una missió de Nacions Unides i l'Església Catòlica als voltants de la regió muntanyenca de Perijá, al departament de la Guajira. El lloc exacte no ha estat revelat per motius de seguretat, segons va explicar Blu Radio.

Després de ser alliberat, Díaz ha posat rumb a Valledupar, capital del departament de Cessar, juntament amb membres d'aquesta comissió que ha intervingut en el seu alliberament. Allí ha estat portat a un centre mèdic per verificar que es troba en bon estat de salut, després d'aquells 12 dies de captiveri.

"Vull donar-li gràcies a Déu per aquesta segona oportunitat de tornar a casa i agrair-li a tot el poble barranquer, la Guajira i Colòmbia per aquest gran suport que li han brindat a la meva família", ha dit Díaz des de casa seva a Barrancas, a les que van ser les primeres declaracions públiques després de ser alliberat.

La Federació Colombiana de Futbol ha emès un missatge al compte de X agraint al Govern ia les forces de seguretat, així com a la resta d'organismes que han participat en aquest alliberament.