Llacuna Blava a Islàndia - Wikipedia

L'Oficina Meteorològica d' Islàndia (OMI) ha detectat més de 20.000 tremolors des de finals d'octubre, 1.400 dijous a les 24 hores prèvies dijous al migdia, i el país es prepara per a una erupció volcànica que el pot deixar paralitzat.

La intensa activitat geològica va provocar el tancament de la famosa Llacuna Blava - coneguda pel seu nom en anglès Blue Lagoon- com a mesura de precaució, segons informa BBC .

L'activitat sístmica es concentra al sud-oest de la península de Reykjanes, que va estar inactiva durant 800 anys abans d'una erupció el 2021.

L'OMI va dir que estava acumulant magma (roca fosa) a una profunditat d'uns 5 quilòmetres (3 metres) al nord-oest de la muntanya Thorbjorn, molt propera a la Blue Lagoon.

La Llacuna Blava és fàcilment visible des de la muntanya. Els propietaris de les famoses aigües termals de color turquesa van dir que tancarien la seva activitat fins al 16 de novembre perquè els empleats i visitants no es vegin atrapats per l'erupció.

L'Oficina Meteorològica va dir que un terratrèmol de magnitud 5,0, el més gran des que va començar l'augment de l'activitat, es va detectar poc després de dijous a la mitjanit a la zona volcànica de Fagradalsfjall, a uns 30 quilòmetres de la capital, Reykjavík.

Ingibjorg Lilja Omarsdottir, de l'Agència de Protecció Civil d'Islàndia, ha estat enviada a la propera ciutat de Grindavik per preparar-se per a una possible evacuació de la ciutat. Assegura que no hi ha una necessitat imminent d'evacuació, però que les autoritats locals estaven preparades en cas que “el magma pugés a la superfície”.

Les erupcions volcàniques tenen lloc quan el magma, que és més lleuger que la roca sòlida que l'envolta, puja a la superfície de la terra.

Va destacar que no hi havia risc d'una altra explosió massiva comparable a l'erupció de l'Eyjafjallajokull el 2010, que va tancar durant l'espai aeri del nord d'Europa durant dies.