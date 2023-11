La indagació s'intensifica després de testimonis de detinguts que assenyalen tots dos com a donants, segons revelacions del pròfug organitzador Salomao Vieira. EP

La Policia Federal del Brasil investiga possibles vincles de finançament entre l'exfutbolista Rivaldo i la germana de Neymar, Rafaella Santos, amb els atacs del 8 de gener. La investigació sorgeix després que diversos detinguts afirmessin que es trobaven entre els donants, segons informació proporcionada per un dels organitzadors, el cantant de gospel Salomao Vieira.

Salomao Vieira, que enfronta una ordre de presó per organitzar i finançar, a través de donacions, els anomenats campaments colpistes, està sent rastrejat per la Policia Federal. S'estima que moviments als seus comptes durant aquest període pugen a 2 milions de reals (380.000 euros), vinculats als atacs que van mobilitzar centenars de persones cap a seus governamentals a Brasília.

Es presumeix que Vieira és al Paraguai, on el mes passat van ser detingudes tres persones involucrades en els atacs del 8 de gener per la Interpol, a sol·licitud de les autoritats brasileres, segons informa la revista 'Veja'.

Un dels detinguts en tornar al Brasil va revelar a la Policia que va conviure amb Vieira al Paraguai, i aquest el va informar sobre alguns donants, incloent-hi Rivaldo i Santos. S'afirma que Rivaldo va contribuir amb aproximadament 50.000 de reals (9.500 euros).

En resposta, Rivaldo, a través dels seus advocats, va confirmar haver entregat diners a Vieira, però va assegurar que la suma no va superar els 2.000 rals (380 euros), destinats a "persones necessitades de l'església". La defensa de Santos nega haver transferit diners al cantant de gospel.

Tots dos, Rivaldo i Santos, han expressat públicament el seu suport a l'expresident Bolsonaro, i Rivaldo és un dels esportistes brasilers que va donar suport activament a la seva campanya. Vieira, juntament amb altres fugitius, com els blocaires Oswaldo Eustáquio i Allan dos Santos, van publicar en xarxes socials comprovants de compra de subministraments per als campaments des d'on se sol·licitava un cop d'Estat a l'Exèrcit. La investigació busca aclarir la veracitat d'aquests testimonis i la possible participació dels esmentats al finançament dels esdeveniments del 8 de gener.