Islàndia segueix aquest dilluns a l'espera de la que podria ser l'erupció volcànica més destructiva en mig segle, que amenaça de destruir completament la localitat de Grindavík i que ja ha donat mostres de ser imminent amb més de 2.000 terratrèmols en només dos dies . uns 500 aquesta mateixa nit.

Els experts han detectat en les últimes hores almenys 590 sismes, tots amb una magnitud inferior a 3 a l'escala de Richter, informa la televisió pública islandesa. Un túnel de magma s'estén sota la localitat de Grindavík, sense que sigui possible predir quan ni per on s'acabarà emergint.

De fet, l'aparent reducció de l'activitat sísmica a la zona també és un indicador que el magma està cada cop més a prop de la superfície, informa l'agència de notícies Bloomberg.

Sí que es dóna per fet, però, que hi haurà erupció, i tots els paràmetres coincideixen que arribarà a nivells catastròfics. Grindavik , on viuen unes 3.600 persones, ha estat completament evacuada i les autoritats de l'illa han tancat també diverses carreteres a la zona per evitar riscos per a la població.

El magma ja va sortir a la superfície en aquesta zona en diverses ocasions els últims dos anys, però bàsicament a través de petites fissures que no suposaven cap amenaça. L'últim cop que una gran erupció va amenaçar una zona habitada va ser el 1973, quan la lava va sepultar part d'un poble a les illes Vestman.