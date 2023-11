Uns 900 terratrèmols van sacsejar el sud d'Islàndia aquest dilluns, van dir les autoritats, sumant-se a desenes de milers de tremolors que van sacsejar la regió les últimes setmanes. El país es prepara per al que es podria convertir en una important erupció volcànica.

Grindaviik - Islàndia - Wikipedia

Els residents de Grindavik, una petita ciutat islandesa propera a un volcà que s'espera que entri en erupció els propers dies o setmanes van tenir només cinc minuts per tornar a casa a recollir objectes de valor dilluns.

Grindavik va ser evacuat dissabte després que els experts advertissin que una erupció era imminent.

La ciutat de 3.400 habitants és a la península de Reykjanes, a uns 50 quilòmetres al sud-oest de la capital, Reykjavík.

Les autoritats van advertir que només es permetia tornar a una persona per llar. La policia també va insistir que els retornats simplement recollissin articles importants com a mascotes, medicines, passaports i documents importants. També es van rescatar diverses ovelles.

"En aquest moment, no és possible determinar exactament si el magma podria arribar a la superfície i on", afirma l'Oficina Meteorològica d'Islàndia.

L'evacuació es produeix després que la regió fos sacsejada per centenars de petits terratrèmols cada dia durant més de dues setmanes mentre els científics monitoritzen una acumulació de magma a uns 5 quilòmetres sota terra.

La preocupació per una possible erupció va augmentar dijous a les primeres hores quan un terratrèmol de magnitud 4,8 va sacsejar la zona.

L'activitat sísmica va començar a una zona al nord de Grindavik, on hi ha una xarxa de cràters de 2.000 anys d'antiguitat, va dir el professor de geologia Pall Einarrson al RUV d'Islàndia. El corredor de magma té uns 10 quilòmetres de llarg i s'està estenent, va afirmar.

"Els terratrèmols més grans es van originar allà, sota aquesta antiga sèrie de cràters, però des d'aleshores (el corredor de magma) s'ha fet més llarg, va passar per sota de l'àrea urbana de Grindavík i es dirigeix encara més cap al mar", va dir .