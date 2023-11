Xi Jinping @ep

El president de la Xina , Xi Jinping, va arribar aquest dimarts a la ciutat de San Francisco (Estats Units), on es reunirà amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, de cara a rebaixar les tensions polítiques i econòmiques entre les parts.

Xi, que romandrà fins al 17 de novembre, parlarà amb Biden en el marc de la reunió de la Comunitat Econòmica Àsia-Pacífic (APEC, per les sigles en anglès) la qual és la seva primera trobada des del 14 de novembre de 2022 a Indonèsia , aprofitant l'assistència dels dos mandataris a una cimera del G20, segons va confirmar l'agència de notícies estatal xinesa Xinhua.

Per part seva, Biden ha afirmat aquest dimarts durant un esdeveniment de recaptació de fons, al final de la reunió, que la Xina té "problemes reals".

"El president Xi és un altre exemple de com s'està imposant el restabliment del lideratge nord-americà al món. Tenen veritables problemes, amics", ha declarat el mandatari nord-americà.

El mandatari xinès ha estat rebut a l'aeroport de San Francisco pel governador de l'estat de Califòrnia, Gavin Newsom, i per la secretària del Tresor, Janet Yellen, i altres funcionaris nord-americans.

Prèviament, Biden va transmetre el seu desig que aquesta reunió servís per reprendre el contacte mutu després que les relacions entre les dues nacions hagin travessat alts i baixos, especialment després que Washington denunciés la presència d'un suposat globus espia xinès al seu espai aeri o per les mostres de suport de la Casa Blanca a Taiwan, que la Xina considera com el seu propi territori.