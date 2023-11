Líders europeus i iberoamericans han felicitat Pedro Sánchez per la seva reelecció com a president del Govern per a quatre anys més i han confiat a poder seguir treballant amb ell i aprofundint en les relacions amb els seus respectius països.

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, intervé durant la primera sessió del debat d'investidura com a president de Govern, al Congrés dels Diputats, el 15 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya).

El més ràpid ha estat el canceller alemany, Olaf Scholz , que en un missatge en espanyol a X, antic Twitter, ha sostingut que "és bo que puguem seguir treballant colze a colze" atès que tots dos veuen "molts reptes del món des d'una perspectiva molt semblant: M'alegrarà continuar amb l'estreta cooperació entre Alemanya i Espanya, així com a Europa.

Des de Portugal, el també socialista António Costa , que la setmana passada va presentar la seva dimissió pres segueix en funcions, s'ha mostrat "segur" que Sánchez seguirà treballant en el seu nou mandat a favor de l'ampliació de les relacions entre els dos països veïns, "en particular de les regions frontereres".

El maltès Robert Abela completa la terna de felicitacions de dirigents socialdemòcrates amb un missatge a favor d'una Europa social i de les polítiques progressistes.

Per part seva, la primera ministra estonia, Kaja Kallas , ha felicitat Sánchez i ha aprofitat per traslladar el seu agraïment pel "compromís d'Espanya a la defensa col·lectiva" dels països bàltics en el marc de l'OTAN. "Estic desitjant una cooperació encara més forta", ha rematat.

El president de Lituània, Gitanas Nauseda , s'ha sumat a les felicitacions i ha confiat a poder treballar amb el president espanyol per forjar "una Europa més forta i més segura", mentre que el canceller austríac, Karl Nehammer , en què es mantingui " la "bona cooperació" entre els dos països.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la primera ministra de Letònia, Evika Silina , que també ha traslladat l'agraïment del seu país per la contribució d'Espanya a la seguretat i ha confiat a continuar estrenyent la cooperació.

També han arribat les felicitacions des de les institucions europees. El president del Consell, Charles Michel , ha traslladat el seu desig de poder seguir treballant amb Sánchez "per fer que la UE sigui més forta i estigui preparada per afrontar els reptes que té al davant".

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen , també ha felicitat el seu “estimat” Sánchez per la seva reelecció. "La UE s'enfronta a importants reptes", ha destacat a X, assegurant que espera treballar amb el president "per abordar-los junts amb èxit i portar endavant el projecte europeu".

El president ucraïnesa, Volodimir Zelenski , confia a col·laborar amb el reelegit president espanyol per, entre altres qüestions, reforçar les aspiracions d'Ucraïna d'integrar-se a la UE ia l'OTAN, així com per fer front a "l'agressió russa".

Des de l'altra banda de l'Atlàntic també s'han produït missatges de felicitació. El president argentí, Alberto Fernández , ha sostingut que els valors i compromís de Sánchez, a qui ha qualificat de "estimat amic", "han estat decisius perquè continuïs conduint Espanya pel camí del desenvolupament".