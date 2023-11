Les Filipines. Foto: Europa Press

Un terratrèmol de magnitud 7,2 a l'escala oberta de Richter ha sacsejat aquest divendres 17 de novembre el sud de les Filipines, segons han confirmat les autoritats, que han descartat de moment emetre una alerta de tsunami, sense que hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials.

L'Institut de Vulcanologia i Sismologia de Filipines (Phivolcs) ha assenyalat en un missatge a la seva pàgina web que l'epicentre del terratrèmol ha estat ubicat uns 30 quilòmetres a l'oest de Sarangani, a Davao Occidental, amb l' hipocentre ubicat a 10 quilòmetres de profunditat.

Així mateix, ha recalcat en un segon missatge que "no hi ha l´amenaça d´un tsunami destructiu, a partir de les dades disponibles sobre el nivell del mar". "No hi ha amenaça de tsunami a les Filipines per aquest terratrèmol", ha dit, si bé ha recordat que "els terratrèmols d'aquesta magnitud creen alteracions inusuals del nivell del mar que poden ser observades a costes properes a l'epicentre".