La fiscalia sud-coreana ha sol·licitat aquest divendres una pena de cinc anys de presó per al president de Samsung Electronic , Lee Jae-yong, després d'imputar-li càrrecs de manipulació borsària i frau comptable a compte de la fusió el 2015 de les filials Cheil Industries i Samsung C&T Corporation en una operació valorada en 8.000 milions de dòlars (7.346 milions d'euros).

Arxiu - Lee Jae-yong, president de Samsung Electronics, en una imatge del 2021. - -/YNA/dpa - Arxiu

A més, l'acusació ha demanat també la imposició d'una multa de 500 milions de wones (345.236 euros) a la fase final del judici celebrat Seül.

En aquella fusió, que va coincidir amb el relleu de Lee al seu pare al capdavant de Samsung, es van oferir tres accions de Samsung C&T per cadascuna de Cheil, cosa que va facilitar que Lee augmentés el control a la primera i, mitjançant aquesta, sobre el grup Samsung en conjunt. Lee posseïa fins aleshores el 23,2% de Cheil.

La fiscalia sosté que la trama va consistir a inflar les accions de Cheil alhora que es feia el contrari amb les de Samsung C&T mitjançant pràctiques anticompetitives, informació borsària falsa, la compra massiva de títols d'ambdues filials i la pressió exercida sobre el Servei Nacional de Pensions de Corea, un dels accionistes més importants a Samsung C&T, per obtenir la seva participació.

Per tant, segons els fiscals, aquesta devaluació de les accions va resultar en pèrdues per a la resta d'inversors. A més, Lee també està acusat per la seva suposada implicació en un frau comptable a Samsung Biologics, filial de Cheil Industries. La fiscalia sosté que Lee era el responsable últim i beneficiat principal d'aquests esdeveniments.

Per la seva banda, Lee ha defensat davant el tribunal que mai no ha defensat els seus "interessos personals" durant la fusió. "Jo i altres acusats vam creure que l'operació seria beneficiosa per a les dues companyies", ha sostingut Lee en declaracions recollides per l'agència Yonhap.

A més, també s'ha sol·licitat una pena de quatre anys i mig de presó i una multa de 500 milions de wones (345.236 euros) per a dos alts executius de Samsung, entre ells Choi Gee-sung, antic cap de l'extinta Oficina d'Estratègia Futura de Samsung, per càrrecs relacionats.

ANTECEDENTS



Lee no és la primera vegada que té problemes amb la justícia, ja que el 2021 ja va obtenir la llibertat condicional després de complir 19 mesos de presó d'una condemna de 30 després de ser trobat culpable de "suborn, malversació i encobriment" en el cas que va acabar amb l'impeachment de l'expresidenta Park Geun-hye i la seva condemna a més de vint anys de presó.

A l'agost 2022, Lee va ser indultat pel president Yoon Suk-yeol en una decisió recolzada per empresaris nord-americans i coreans que es va justificar en l'interès nacional atès el pes que Samsung té a l'economia del país asiàtic.

Després de la mesura de gràcia, el consell d'administració de Samsung Electronics va aprovar el nomenament de Lee com el seu president executiu, oficialitzant, doncs, les tasques que ja exercia des que apareguessin els problemes de salut del seu pare el 2014 i la mort d'aquest a finals del 2020.