La subhasta va incloure altres peces històriques, com un fil de cabell de l'emperador i un mocador, revelant el continu interès i admiració per la figura de Napoleó actualment.

En una subhasta duta a terme per la casa Osenat a Fontainebleau, França, el barret de feltre de Napoleó Bonaparte ha fet història en ser adquirit per la sorprenent suma de 1,932 milions d'euros diumenge passat. La casa de subhastes va confirmar que aquest preu estableix un rècord mundial per a un barret del líder històric.

El comprador d'aquest barret icònic de dues puntes encara no ha estat revelat, però Osenat va destacar que la subhasta va atraure "col·leccionistes de tot el món". La valoració prèvia del barret estava en el rang de 600.000 a 800.000 euros , i amb la xifra final obtinguda, Osenat va superar el seu propi rècord anterior del 2014, quan la subhasta d'un barret semblant de Napoleó va assolir els 1,884 milions d'euros.

Napoleó Bonaparte s'estima que posseïa al voltant de 120 barrets amb aquesta característica forma durant els seus 15 anys de govern. En una subhasta realitzada fa cinc anys, un barret semblant del líder francès va assolir la suma de 350,000 euros.

La subhasta també va incloure altres peces notables del col·leccionista, com un floc de pèl de l'emperador i un mocador, així com guants i una camisa que es creu que Napoleó va fer servir a l'illa de Santa Elena. A França, persisteix un interès i admiració per l'antic líder, amb alguns considerant-ho un reformador i fundador d'institucions importants, encara que altres el critiquen pel seu govern autoritari i la reinstauració de l'esclavitud a les colònies el 1802. Napoleó, nascut a Còrsega, va morir el 1821 a l'edat de 51 anys a l'exili a l'illa atlàntica de Santa Elena.