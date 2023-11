Milei rellevarà Alberto Fernández. Foto: Europa Press

Javier Milei, de La Libertad Avanza, ha guanyat les eleccions presidencials de l'Argentina en imposar-se al seu rival, el candidat peronista i ministre d'Economia Sergio Massa, per més de 12 punts percentuals de diferència.

Així, Milei serà el president de l'Argentina a partir del 10 de desembre, en haver rebut el 55,95% dels vots davant del 44% de Massa, que abans que es publiquessin els resultats dels comicis ha trucat al llibertari per a " felicitar-lo i desitjar-li sort, perquè és el president que la majoria d'argentins va triar per als propers quatre anys”.

"El més important que cal deixar als argentins és el missatge de la convivència, el diàleg i la pau davant tanta violència i desqualificació, és el millor camí que podem recórrer ", ha manifestat. "Hi havia dos camins, nosaltres vam optar pel sistema de seguretat en mans de l'Estat, vam defensar el camí de la defensa de l'educació i la salut pública com a valors centrals, a les nostres PIMES, que és la millor manera de construir prosperitat, mobilització social ascendent i progrés per a les nostres nació", ha afegit.

El candidat oficialista, en el seu discurs, ha anunciat que "s'acaba una etapa" de la seva vida política, tot i que ha afegit que continuarà "defensant els valors de la feina, l'educació pública, la indústria nacional, el federalisme, com a valors centrals de l'Argentina". "Vull dir-los des del personal que vaig intentar deixar tot el millor de mi a la campanya, ho vaig fer convençut perquè estimo profundament l'Argentina", ha afirmat.

La participació ha estat del 76,37%, xifra superior a la primera volta dels comicis, celebrada el 22 d'octubre passat. A Argentina, el vot és obligatori, excepte excepcions contemplades per la llei i que deu en qualsevol cas justificar l'elector. No acudir-hi implica multa i, en cas d'impagament, la inhabilitació per fer gestions davant dels organismes oficials durant tot un any.

El president sortint, Alberto Fernández , ha indicat que "el poble ha expressat la seva voluntat" en concórrer a les urnes i definir "el destí de la pàtria pels propers 4 anys". “Sóc un home de la democràcia, i res valoro més que el veredicte popular. Confio que demà mateix puguem començar a treballar amb Milei per garantir una transició ordenada ”, ha afegit.