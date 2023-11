El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador , ha comparat l'ultradretà Javier Milei amb dictadors com Francisco Franco, Augusto Pinochet, o Jorge Rafael Videla . "Té aquest pensament. Així ho ha expressat", ha dit en referència del vencedor de les passades eleccions a Argentina.

Javier Milei @ep

"És com si, aquest, estiguéssim a favor de Franco o de Pinochet, o per ser més precís, de Videla. Té aquest pensament. Així ho ha expressat i som respectuosos del poble, de la decisió que van prendre, però vam pintar la nostra ratlla amb aquesta política", ha dit aquest dimarts a la seva roda de premsa matutina.

"Nosaltres respectem la decisió que va prendre un grup majoritari a Argentina, respectem aquesta decisió, encara que és una cosa que considerem no els ajudarà, però el poble és sobirà encara amb tots els elements antidemocràtics que utilitza la màfia del poder econòmic i del poder polític a tots costats", ha dit.

López Obrador ha tornat a criticar la pressió mediàtica que exerceixen el poder econòmic i polític no només a Mèxic. "Impressionant a Argentina, a Xile, a tot arreu, però allà està pitjor, és moltíssima la manipulació, per dir-ho en una paraula, amb tot respecte, va ser un autogol", ha valorat, informa 'El Universal'.

"Respecte la decisió del poble", ha subratllat López Obrador, que no ha pogut deixar de remarcar també que no pot estar d'acord amb els governs conservadors, classistes, o racistes. "No estic d'acord amb la hipocresia, que és allò que caracteritza la dreta, l'única doctrina", ha dit.

Alhora, s'ha mostrat tranquil davant la possibilitat que els electors puguin canviar el signe polític del país en les properes eleccions del 2024 . "Aquí no tenim aquest risc, no hi ha res a témer, el poble de Mèxic n'està molt conscient, és dels més polititzats del món", ha confiat.

"Sap molt bé que els governs de dreta només afavoreixen les minories, són defensors del conservadorisme, són els governs de dreta empleats de les oligarquies, es dediquen a saquejar els pobles, les nacions, no tenen ni amor ni respecte al poble, això ja aquí se sap", ha emfatitzat.

Tot i això, el mandatari mexicà ha descartat que el triomf de Milei significarà la ruptura de relacions amb Argentina. "Un país, una nació, no és només el seu Govern", ha explicat per parlar dels "vincles d'amistat i de solidaritat en moments molt difícils" que els dos Estats han mantingut.

El triomf de Milei diumenge passat s'ha rebut amb certa fredor entre els veïns regionals, amb majoria de governs progressistes, als quals el mateix ultradretà argentí ha estat dedicant ofenses al llarg dels últims temps, inclòs en campanya electoral.

Així, després que López Obrador animés el 2022 els colombians a votar pel canvi que al seu parer representava el president Gustavo Petro, Milei el va qualificar de "patètic, lamentable i repugnant".