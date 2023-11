Wilders. Foto: Europa Press

El Partit de la Llibertat (PVV) , d'ideologia ultradretana i contrari a la immigració, ha estat la força més votada en haver rebut 37 escons a les eleccions generals celebrades aquest dimecres als Països Baixos, segons el 98% dels vots escrutats, que confirmen la victòria anunciada per les enquestes a peu d'urna i recollida per Europa Press.



Després d'això, diversos líders de la ultradreta europea han celebrat la sorpresa del resultat del Partit de la Llibertat (PVV), liderat per Geert Wilders, que hauria aconseguit 37 escons a les eleccions parlamentàries celebrades als Països Baixos, segons enquestes a peu d'urna.

La líder ultradretana Marine Le Pen, del partit francès Agrupació Nacional, ha felicitat Wilders i PVV "pel seu espectacular exercici a les eleccions legislatives que confirma el creixent aferrament a la defensa de les identitats nacionals".

"Com que hi ha persones que es neguen a veure apagada la torxa nacional, l'esperança de canvi segueix viva a Europa", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X.

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, de la formació Fidesz, ha fet referència a la cançó de la banda alemanya de rock Scorpions Winds of Change (Vents de Canvi), vinculada a la caiguda de la Unió Soviètica, per manifestar que “els vents de canvi han arribat”. "Felicitats Wilders en la seva victòria a les eleccions neerlandeses", ha afegit.

Per la seva banda, el ministre d'Infraestructura i Transport d'Itàlia, Matteo Salvini, de la Lliga italiana, ha compartit una imatge al costat del seu "amic Wilders", "aliat històric de la Lliga", per "aquesta extraordinària victòria electoral." nova Europa és possible", ha afegit.

Des d'Espanya, el president de Vox, Santiago Abascal, ha aprofitat l'ocasió per afirmar que "cada vegada més europeus exigeixen al carrer ia les urnes que es defensin les seves nacions, les seves fronteres i els seus drets".

La formació liderada per Geert Wilders, d'ideologia ultradretana i contrari a la immigració, aconseguiria duplicar els seus diputats i s'imposaria a la coalició formada pel Partit del Treball i els Verds (GLPvdA), que també milloraria els resultats passant de 17 a 36 diputats a la Cambra Baixa, recull ENS.

"Som el partit més votat dels Països Baixos, i els asseguro que els electors han parlat", ha manifestat el mateix Wilders, que ha assegurat que els neerlandesos "tornaran a ser el primer" i ha fet lliscar contactes amb altres partits per formar govern.

La Cambra de Representants dels Països Baixos està composta per 150 diputats, de manera que el PVV hauria d'aconseguir el suport de diverses formacions per assolir els 76 diputats que li garantirien poder succeir Rutte al capdavant de l'Executiu neerlandès.

La població dels Països Baixos ha votat en unes eleccions parlamentàries anticipades, convocades després que el primer ministre Rutte anunciés la dissolució del Govern l'estiu passat a causa de disputes internes en matèria migratòria.