Hospital col·lapsat a la Xina - X

L'Organització Mundial de la Salut ha sol·licitat formalment que la Xina comparteixi informació detallada sobre un recent augment de malalties respiratòries, citant informes no confirmats dels mitjans sobre pneumònia no diagnosticada en nens, segons recull New York Times .

Fa mesos que la Xina informa d'un augment de les malalties respiratòries. Els informes dels mitjans xinesos han informat sobre cues llargues als hospitals pediàtrics i els metges han assegurat que l'onada d'aquest any semblava ser més greu que les d'anys anteriors.

Els funcionaris xinesos han atribuït les malalties a patògens coneguts com la grip, el SARS-CoV-2 (el virus darrere de la pandèmia de coronavirus) i el Mycoplasma pneumoniae, un bacteri comú que generalment causa malalties lleus als nens.

Però en alguns vídeos publicats a les xarxes socials es pot veure una multitud de nens a hospitals amb pneumònia, sense especificar la causa exacta de la malaltia. Aquest dimecres l'OMS va sol·licitar més informació a la Xina sobre les imatges que ja estan circulant per tot el món i que fan témer l'arribada d'una pandèmia nova.

"No és clar si aquests estan associats amb l'augment general d'infeccions respiratòries prèviament informat per les autoritats xineses, o amb esdeveniments separats", ha afirmat l'OMS en un comunicat dijous.

Tant durant el brot de SARS el 2003 com durant la pandèmia de coronavirus que va començar el 2020, la vigilància i la notificació de malalties infeccioses per part de la Xina van ser més que qüestionables. En totes dues ocasions, els funcionaris van encobrir els primers casos i van bloquejar les sol·licituds de funcionaris de salut a l'estranger, inclosa l'OMS , per obtenir més informació i accés a les dades dels pacients.