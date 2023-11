Arxiu - Imatge d'arxiu del Parlament Europeu.

El ple del Parlament Europeu ha donat suport a dotar de més independència els organismes d'igualtat --institucions públiques que protegeixen i brinden assistència als que pateixen discriminació-- per evitar que pateixin influències externes en l'exercici de les seves tasques i puguin decidir de manera autònoma les seves objectius i accions, en particular, pel que fa a la seva estructura jurídica, rendició de comptes, pressupost, dotació de personal, comunicació i organització.

D'aquesta manera, l'Eurocambra ha adoptat el mandat per negociar amb el Consell, que ja va acordar la seva posició, sobre noves normes per impulsar els organismes d'igualtat, abans de la primera ronda de converses, que tindrà lloc a finals de novembre.

La posició del Parlament sobre aquesta proposta de llei que introdueix noves normes per als organismes d'igualtat s'ha aprovat a mà alçada a la sessió plenària d'aquest dijous a Estrasburg (França).

Segons els eurodiputats, la manca de recursos humans, materials, tècnics i financers adequats i estables obstaculitza la capacitat dels organismes digualtat per treballar de manera eficaç.

Per tant, consideren que els Estats membres han de garantir que aquests organismes rebin un finançament adequat, puguin contractar la quantitat necessària de personal qualificat i disposin de locals i infraestructura adequats per dur a terme les seves tasques de manera eficaç, a més de gestionar les seves finances de forma independent.

Així mateix, els països de la UE s'han d'assegurar que els organismes d'igualtat puguin proporcionar assistència gratuïta a les persones que han patit discriminació i atorgar competències per investigar, després d'una denúncia o per iniciativa pròpia, una possible violació de la igualtat de tracte.