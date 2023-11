La Unió per la Mediterrània (UpM) celebra aquest dilluns 27 a Barcelona el seu VIII Fòrum Regional, amb els 43 països de l'organisme internacional (inclosa Palestina) excepte Israel , que ha descartat assistir-hi perquè assegura que hi ha hagut un "canvi de l'agenda original" i que la cita se centrarà exclusivament en el conflicte amb Hamàs.

En un comunicat, la UpM ha informat que inicialment estava previst abordar "els esforços de l'organització en el 50è aniversari i la reforma", i que els ministres d'Exteriors centraran els seus debats a Israel i Palestina arran de l'escalada del conflicte a la Franja de Gaza i les conseqüències a la regió.

L'organisme ha afirmat que el Fòrum "brindarà l'oportunitat d'analitzar la dramàtica situació a la zona i reflexionar sobre el camí que cal seguir" i que estarà copresidit per l'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident de la CE , Josep Borrell, i el viceprimer ministre i ministre d'Exteriors i Expatriats de Jordània, Ayman Safadi, també amb assistència del secretari general de la UpM, Nasser Kamel.

La reunió se celebrarà al Recinte Modernista de Sant Pau i també comptarà com a amfitrió amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i amb la participació del ministre d'Exteriors d'Aràbia Saudita, el príncep Faisal bin Farhan, en representació del Comitè Ministerial Àrab -Islàmic, que prendrà la paraula durant el fòrum.

DURANT LA TREGA

Aquest fòrum se celebrarà a l'última jornada de la treva de 4 dies que va començar divendres passat 24 pactada per Israel i Hamàs a canvi de l'alliberament de 50 persones segrestades durant els atacs del 7 d'octubre, un acord que contempla l'excarceració de 150 presos palestins.

Totes dues parts també han pactat un augment de l'entrada de l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ia més, Israel es compromet a suspendre les operacions de sobrevol al sud de l'enclavament ia aturar-les durant sis hores a la zona nord durant els quatre dies de la treva.

L'ABSÈNCIA D'ISRAEL

Israel ha dit que s'ha canviat l'agenda sense consultar i considera que aquest fòrum hauria de ser "una plataforma pràctica per fomentar la cooperació entre diferents països en benefici de tots els pobles de la Mediterrània", han explicat fonts diplomàtiques a Europa Press.

Els canvis, han advertit aquestes fonts, "perjudiquen el propòsit de la UpM i corren el risc de transformar-la en un altre fòrum internacional en què els països àrabs critiquen Israel".

Les autoritats de Palestina han confirmat la seva participació al fòrum, amb una delegació encapçalada pel ministre d'Exteriors palestí, Riad al-Maliki.

DELEGACIÓ DE PAÏSOS ÀRABS I ISLÀMICS

A la trobada participarà a més una delegació de països àrabs i islàmics que fa diversos dies que està embarcada en una gira internacional per demanar un alto el foc a la Franja de Gaza per posar fi al conflicte desfermat després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs.

La delegació, que ja ha fet parades a la Xina i Rússia, va ser designada després d'una cimera extraordinària celebrada l'11 de novembre a l'Aràbia Saudita, encapçalada per la Lliga Àrab i l'Organització per a la Cooperació Islàmica (OCI), que es va saldar amb una crida a un alto el foc ja que el Tribunal Penal Internacional (TPI) perquè investigui "els crims de guerra i contra la humanitat que Israel està cometent" als Territoris Palestins Ocupats, integrats per la Franja, Cisjordània i Jerusalem Est.