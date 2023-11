Borrell ha participat al Fòrum de la Unió per la Mediterrània. Foto: Europa Press

L' alt representant de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell , ha assegurat que "no hi haurà pau o seguretat per a Israel sense un Estat palestí".

Ho ha dit en la seva intervenció a l'inici del VIII Fòrum de la Unió per la Mediterrània (UpM) a Barcelona, en una trobada que compta amb la presència rècord de 27 ministres dels 43 països que componen aquesta organització, que celebra el quinzè aniversari.

"Per superar la ideologia de Hamàs, els palestins necessiten una bona idea d´estat basat en paràmetres internacionals", ha afegit.

A la reunió hi ha representants de Palestina però no d'Israel, que ha declinat assistir-hi perquè assegura que hi ha hagut un "canvi de l'agenda original" i que la cita se centra exclusivament en el conflicte amb Hamàs.

Borrell ha assegurat que Israel "té el seu lloc a la UpM", i espera que puguin participar en futures reunions, perquè són conscients dels traumes i la ràbia que travessen després de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre.

SILENCIAR LES ARMES

Ha afirmat que " no es poden silenciar les armes sense oferir una perspectiva " i ha demanat començar a pensar com obrir el procés polític cap a un Estat palestí. "Hem d'implementar alguns marcs intel·lectuals i algunes pedres angulars de l'edifici que volem construir plegats", ha defensat.

Aquestes pedres angulars, segons Borrell, passen perquè Hamàs no pugui tornar a operar a Gaza com a força militar i política; que Israel no pugui "recolonitzar" Gaza amb el pretext d'augmentar la seva seguretat, i que no es colonitzi Cisjordània de manera il·legal.