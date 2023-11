Peu de Foto: Imatge d'arxiu de la Policia a Carolina del Nord

Almenys tres persones han mort aquest diumenge després de ser tirotejades a prop d'un campament per persones sense llar a l'estat de Carolina del Nord dels Estats Units .

Les autoritats nord-americanes han informat que van trobar els cossos de quatre persones, segons la investigació preliminar, el tirador els va treure la vida després de disparar a les tres víctimes mortals.

"Els agents que van respondre van descobrir quatre persones mortes a prop de dues tendes de campanya en un campament per persones sense llar al final de Tanner Lane" , ha declarat el xèrif del comtat de Sampson, Eric Pope.

Els investigadors estan recopilant proves "per garantir que no hi hagi més actes criminals involucrats", segons recull 'The Sampson Independent'.