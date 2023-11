Deixar de fumar - EP

El Govern de França ha anunciat aquest dimarts un nou pla per combatre el tabaquisme que passa per un augment progressiu del preu dels paquets, que costarà 12 euros el 2025, i per ampliar els llocs públics on estarà prohibit fumar, entre els quals hi ha parcs.



"Les zones sense fum seran la norma" , ha assegurat el ministre de Sanitat gal, Aurélien Rousseau, que ha comparegut davant els mitjans per defensar la necessitat de prendre mesures davant d'una addicció que costa 75.000 vides a l'any a França. Està considerada “la primera causa evitable de mort”.



Per al Govern gal, augmentar el preu és "la mesura més eficaç contra el tabac", com ho avalaria també l'OMS i "estudis independents". Així, el 2025 el paquet costarà 12 euros però l'any següent el preu augmentarà fins als 13, com a element dissuasori per a potencials compradors.



L'Executiu també vol prohibir les cigarretes electròniques d'un sol ús , que Rousseau considera una "aberració" tant des del punt de vista mèdic com mediambiental, mentre que les farmàcies podran prescriure tractaments substitutius de la nicotina.