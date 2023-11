Kissinger va ser una de les figures claus en la política internacional del segle XX. Foto: Europa Press

L' exsecretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Henry Kissinger, va morir dimecres passat 29 de novembre als 100 anys a casa seva a Connecticut.

La seva consultora, Kissinger Associates, ha informat que l'enterrament serà un "servei familiar privat" i ha afegit que "més endavant" hi haurà una commemoració a la ciutat de Nova York, segons un comunicat recollit per CNN.

Kissinger, la causa del qual de la mort no ha estat revelada, és una de les figures nord-americanes més polèmiques del segle XX per ser el màxim exponent de la política internacional nord-americana de l'època, en què va combinar la normalització de les relacions amb països comunistes com la Unió Soviètica o Xina al mateix temps que combatia els moviments esquerrans a Llatinoamèrica.

L'exdiplomàtic va servir com a assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca i com a secretari d'Estat durant l'Administració Nixon i, després de la dimissió per l'escàndol Watergate, va continuar la carrera amb l'expresident Gerald Ford.

Durant el seu mandat, va tenir un paper fonamental en la millora de relacions amb la Xina, en les negociacions per acabar amb la guerra del Yom Kippur al Pròxim Orient, a la sortida dels Estats Units de la guerra del Vietnam oa la signatura dels acords sobre control armamentístic amb els soviètics.

L'impacte de les polítiques de Kissinger és la raó per la qual és considerat com el principal arquitecte de l'escenari geopolític després de la Segona Guerra Mundial amb els Estats Units al capdavant del mateix, raó per la qual fins i tot ha estat consultat per nombrosos presidents nord-americans tant demòcrates com a republicans.

A més de guanyar el Premi Nobel de la Pau en 1973 , Kissinger va ser premiat amb nombrosos premis i reconeixements com l'Estrella de Bronze de l'Exèrcit dels Estats Units, la Medalla Presidencial de la Llibertat o la Medalla de la Llibertat. El 27 de maig passat va celebrar el seu centenari.

XINA LAMENTA LA PÈRDUA D'"UN VELL AMIC MOLT APRECIAT"

Una de les primeres reaccions ha estat la de l'ambaixador de la Xina als Estats Units, Xie Feng, ha donat els seus condols a la família de l'exdiplomàtic, la mort del qual ha considerat com una " tremenda pèrdua" per als dos països.

"M'ha commocionat i entristit profundament la notícia de la mort de Kissinger als 100 anys. El meu sentit més condol a Nancy (Kissinger, la seva dona) ia la seva família. És una tremenda pèrdua per als nostres dos països i per al món" , ha publicat el diplomàtic al seu compte de X.

El diplomàtic xinès assegura que "la història recordarà (...) la seva aportació a les relacions entre la Xina i els Estats Units", i ha manifestat que "sempre romandrà viu als cors del poble xinès com un vell amic molt apreciat".