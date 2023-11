Foto: @EP

Una dona de 70 anys ha donat a llum bessons en un hospital d'Uganda després de sotmetre's a un tractament de fecundació in vitro , tres anys després d'un altre part, segons ha informat el mateix centre mèdic a les xarxes socials, amb un missatge al que ha confirmat que tant la mare com els nadons estan en perfecte estat.

"Aquesta història no és només un èxit mèdic, sinó que demostra la fortalesa i resiliència de l'esperit humà", ha proclamat l'Hospital Internacional i Centre de Fertilitat de Dones de Kampala, que ha compartit vídeos de la dona, Safina Namukwaya, abans i després de donar a llum. L'hospital ha assegurat que es tracta d'una fita inèdita a l'Àfrica per l'edat avançada de la mare.

Namukwaya ha reconegut en declaracions a la cadena NTV que va patir algunes complicacions sobre l'embaràs i ha admès que no sap com podrà criar els fills, entre altres motius perquè el pare els ha abandonat. "Als homes no els agrada sentir que tindràs més d'un fill. Fins i tot després que m'ingressaran, el meu home no va aparèixer mai", ha dit.

La mare també ha explicat alguns traumes passats, inclosos avortaments i la pèrdua del seu marit a principis de la dècada dels noranta. Alhora, ha recordat les burles d'un noi que un dia va arribar a dir-li que estava "maleïda" i es quedaria sense fills.