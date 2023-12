Robert De Niro / @EP

Robert De Niro va carregar contra Apple després de censurar part del seu discurs als premis Gotham de Nova York. Al seu 'speach', l'actor nord-americà volia criticar Donald Trump, però la multinacional de la poma no el va deixar. Durant la seva intervenció a l'escenari, De Niro va sorprendre l'audiència revelant aquesta censura, però va decidir pronunciar aquestes línies de totes maneres, llegint-les des del telèfon mòbil en el format original.

"La mentida s'ha convertit en una eina més a l'arsenal del xerraire. L'expresident ens va mentir més de 30.000 vegades durant els seus quatre anys al càrrec i manté el ritme en la seva actual campanya. Amb totes les seves mentides, no pot amagar la seva ànima Ataca els febles, destrueix els dons de la naturalesa i mostra la seva falta de respecte, per exemple, usant Pocahontas com un insult”, recitava, fent una clara al·lusió a l'expresident americà, Donald Trump.

En aquell moment va ser quan De Niro va aclarir que aquestes línies havien estat editades i va culpar la productora de Els assassins de la lluna , Apple, de fer-ho: “Aquí és on he de dir tot això que agraeixo a Apple i als Gotham i bla bla bla.... però no tinc ganes d'agrair-los res després del que han fet, com gosen?”.