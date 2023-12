Captura de l'aurora boreal als Estats Units / Twitter @WeatherGamer21

Les tempestes solars són poderoses explosions denergia provinents del Sol que contenen plasma del quart estat de la matèria i matèria ionitzada. Es produeixen a partir d'esdeveniments d'erupcions solars, que són esdeveniments explosius al Sol provinents de l'alliberament d'energia magnètica relacionada amb les taques solars.

Aquest esdeveniment singular impactarà aquest 1 de desembre contra la Terra i ja ha provocat un augment d'aurores boreals als Estats Units.

Una càmera web en directe des de la Universitat de Dakota del Nord a Grand Forks va capturar les imatges on s'apreciaven aurores verdes, vermelles i fins i tot violetes després de les 6.00 h. del matí.

El Centre de Predicció del Clima Espacial de la NOAA va registrar una tempesta geomagnètica de Classe 3, catalogada com a "fort", amb un índex planetari "K" que va assolir un nivell de 7 sobre 9 a la seva escala d'activitat geomagnètica.

La pena és que l'espectacle va durar poc, ja que l'erupció solar va tenir lloc just al clarejar a la majoria del país americà, limitant així les condicions òptimes per veure-la a la foscor. Tot i això, aquí hi ha una mostra de Minnesota, estat fronterer amb Canadà.