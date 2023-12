Compromisos, anuncis significatius i enfrontant-se a desafiaments fonamentals en la cerca de solucions globals. EP

La vint-i-vuitena Conferència de les Parts (COP28) ha estat testimoni de moments crucials que defineixen el rumb de la lluita global contra el canvi climàtic. Aquí, presentem les fites més destacades dels primers dies de l'esdeveniment:

DIRECTOR DE L'OMS



El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha comparat de manera commovedora els efectes dels combustibles fòssils amb els del tabac. La seva crida a un tractat de no proliferació de combustibles fòssils ressona com un recordatori urgent de la necessitat d'abordar la crisi climàtica des de l'arrel.

AMBICIÓ DE BRASIL



El president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, ha liderat una delegació massiva amb més de 2.000 persones, anunciant compromisos ambiciosos per abordar la desforestació a l'Amazònia. Tot i això, l'anunci de l'alineació més propera amb l'OPEP ha suscitat crítiques i ressalta tensions internes en la política climàtica del país.

FINANÇAR EL CLIMA AMB PRESSUPOSTOS MILITARS



Veus de la societat civil han instat els països rics a destinar el 5% dels seus pressupostos militars per finançar accions climàtiques. Aquesta crida, recolzada per l'Institut Transnacional, busca abordar la disparitat en el finançament climàtic i generar fons substancials per combatre el canvi climàtic.

POWERING PAST COAL ALLIANCE



En un pas significatiu, els Estats Units s'han compromès a tancar totes les plantes d'energia a base de carbó per al 2035, unint-se a la Powering Past Coal Alliance. Aquest compromís exerceix pressió sobre altres nacions, mentre que Austràlia s'enfronta a crítiques per la continuada dependència del carbó.

KAMALA HARRIS

Kamala Harris, vicepresidenta dels Estats Units, va abordar la conferència COP28 i va anunciar una significativa contribució de $3 mil milions al Fons Verd per al Clima. Harris va destacar la importància de l'acció urgent per abordar el canvi climàtic i va assenyalar que encara que s'han aconseguit avenços encara queda molt per fer. També va posar èmfasi en la necessitat d'enfrontar-se a aquells que neguen la ciència climàtica i advoquen per la inacció. El vostre anunci de finançament climàtic i els vostres comentaris reflecteixen el compromís dels Estats Units en la lluita contra el canvi climàtic a nivell internacional.

COLÒMBIA



Colòmbia es converteix en el desè país a unir-se al tractat, desafiant les expectatives en ser un important productor de combustibles fòssils. El país destaca la importància de planificar la transició cap a fonts denergia més sostenibles.

TURKMENISTAN



En un senyal positiu, Turkmenistan, un dels emissors de metà més grans, s'ha compromès a reduir les seves emissions en un 30% per al 2030. Aquest compromís destaca la necessitat d'abordar les emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell global.

PAPA FRANCESC



Encara que el Papa Francesc no hi va poder assistir, el seu missatge lliurat pel cardenal Pietro Parolin ressona com una crida a l'acció. L'elecció entre una “cultura de vida o una cultura de mort” destaca la responsabilitat col·lectiva de preservar el planeta per a les generacions futures.

A L'EXPECTATIVA

La COP28 continua sent un escenari crucial per a debats, compromisos i crides a l'acció, delineant un camí cap a un futur més sostenible enmig dels desafiaments climàtics actuals.