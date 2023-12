Aquest pas genera un contrast notori amb la postura de països destacats que sí que van donar suport al compromís, delineant un escenari de diversitat d'enfocaments en la recerca de solucions per al canvi climàtic. EP

En el context de l'actual cimera del clima a Dubai, un consorci d'aproximadament vint nacions ha formalitzat un compromís transcendental. Aquest dissabte, líders dels Estats Units, Bulgària, Canadà, República Txeca, Finlàndia, França, Ghana, Hongria, Japó, Corea del Sud, Països Baixos, Polònia, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia, Ucraïna, Unió dels Emirats Àrabs i Regne Unit han rubricat un acord destinat a triplicar la capacitat global d'energia nuclear per a l'any 2050 .

Notablement, Espanya no figura entre els països signataris d'aquest compromís que busca una col·laboració estratègica per assolir una meta ambiciosa: triplicar la capacitat d'energia nuclear des del 2020 fins al 2050. El document, meticulosament redactat, reconeix les variades circumstàncies internes de cada nació participant.

L'acord no sols cerca l'expansió quantitativa de l'energia nuclear, sinó que també estableix compromisos rigorosos. Els països signants es comprometen a garantir que les centrals nuclears operin de manera responsable, complint els estàndards més exigents en termes de seguretat, sostenibilitat, protecció i no proliferació nuclear. A més, s'aborda explícitament la gestió dels residus nuclears, aspecte crític en la discussió sobre l'energia nuclear.

En un gest significatiu, els països participants han estès la invitació al Banc Mundial, les institucions financeres internacionals i els bancs de desenvolupament regionals perquè fomentin la inclusió de l'energia nuclear en les seves polítiques de préstecs energètics.

El comunicat subratlla el paper fonamental que l'energia nuclear té en la consecució de zero emissions netes de gasos amb efecte d'hivernacle. També destaca la seva rellevància per mantenir el límit de 1,5 ºC en l'augment de la temperatura, un objectiu crucial en la lluita contra el canvi climàtic, així com per assolir els objectius de desenvolupament sostenible.

MACRON

Emmanuel Macron, president de la República Francesa i un dels impulsors destacats d'aquest acord, ha reiterat la necessitat imperant de fer inversions a escala global en fonts d'energia descarbonitzades. En particular, emfatitza la importància de l'energia nuclear civil i la conversió de centrals de carbó existents com a pilars fonamentals en aquesta transició energètica.