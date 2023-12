Aquest augment alarmant a les execucions ha estat denunciat per activistes de drets humans i familiars de les víctimes. EP

El règim iranià ha portat a terme més de 127 execucions, incloent-hi dones i nens, des dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre, segons informes de grups de drets humans. Organitzacions com Iran Human Rights (IHR) i Hengaw, amb seu a Noruega, han recopilat dades que, segons l'Observer, mostren un augment alarmant a les execucions des de l'inici de la guerra entre Israel i Hamàs.

Un tercer grup, Activistes de Drets Humans a l'Iran (HRA), va confirmar un augment significatiu a les execucions des dels atacs del 7 d'octubre, indicant que la setmana passada, el règim va executar set persones en un període de 24 hores.

Activistes de drets humans i familiars dels executats acusen el règim d'utilitzar l'ocupació mundial amb la guerra a Gaza com a cobertura per venjar-se de dissidents i dur a terme execucions sense un procés judicial.

El director d'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, va afirmar que la seva organització ha registrat el doble d'execucions a l'octubre i al novembre en comparació amb l'agost i el setembre. Entre les víctimes dels últims dos mesos hi ha Hamidreza Azari, un jove de 17 anys l'execució del qual va ser condemnada per l'ONU la setmana passada.

IHR sosté que Azari va ser executat per assassinat a la presó de Sabzevar després d'una "confessió forçada", i els mitjans estatals van informar falsament la seva edat com a 18 en donar la notícia de la seva mort.

Milad Zohrevand, de 22 anys, també va ser executat, sent el vuitè manifestant vinculat al moviment Dones, Vida, Llibertat condemnat a mort per participar en les protestes contra el règim a l'Iran l'any passat.

El govern iranià no ha respost a una sol·licitud per confirmar el nombre d'execucions des del 7 d'octubre i no publica estadístiques oficials sobre la quantitat de persones executades al país. A l'octubre, l'ONU va condemnar el règim iranià per dur a terme execucions a una "taxa alarmant", assenyalant que, segons les seves dades, almenys 419 persones van ser executades entre el gener i el juliol d'aquest any, un augment del 30% en comparació amb el mateix període el 2022.

Grups de drets humans iranians afirmen ara que l'onada d'execucions en els darrers dos mesos ha elevat el nombre total de condemnes a mort executades pel règim des del començament del 2023 a més de 700. Activistes de drets civils a l'Iran assenyalen que les execucions es produeixen enmig d'una repressió sostinguda i brutal per part de les autoritats iranianes que busquen restablir la seva autoritat després de mesos de protestes i disturbis.