Aquest escenari irònic es desenvolupa justament al cor de les discussions sobre la qualitat de l'aire i els impactes del canvi climàtic. EP

En plena jornada dedicada a la salut a la COP28, els participants en la conferència s'enfronten a un exemple palpable dels efectes de la contaminació. A Dubai, la brillant línia d'horitzó de la ciutat es veu enfosquida per una densa capa de boira, resultat de nivells alarmants de contaminació que han assolit els 155 micrograms per metre cúbic de partícules PM2.5, conegudes per la seva perillositat en poder penetrar en el torrent sanguini, segons informa WAQI.info, una eina de seguiment de la contaminació en temps real.

Aquesta dada supera el llindar de protecció de la salut fixat en 120 micrograms per metre cúbic, advertint que quan la qualitat de l'aire es classifica com a "dolenta", tots poden experimentar efectes en la salut, sent les persones més vulnerables les més propenses a patir conseqüències greus.

Resulta irònic que aquest escenari es presenti a la COP28, on les discussions se centren precisament en la qualitat de l'aire i els impactes negatius del canvi climàtic a la salut. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació de l'aire exterior, derivada de les emissions de combustibles fòssils, provoca la mort de més de quatre milions de persones a l'any i augmenta significativament el risc de malalties respiratòries, accidents cerebrovasculars, malalties cardíaques, càncer de pulmó, diabetis i altres afeccions.

Aquest context pren rellevància en el cas de Dubai, seu de la COP28, ja que es troba a uns 11 km del complex energètic i de dessalinització d'aigua de mar de Jebel Ali, que acull la central elèctrica de gas més gran del món. A més, dues fonts significatives més de contaminació, el port de Jebel Ali i l'aeroport internacional Al Maktoum, es troben als voltants. No menys important és recordar que a 200 km a l'oest hi ha el camp petrolífer de Bab a Abu Dhabi, ressaltant la paradoxa d'abordar qüestions climàtiques en un entorn marcat per aquestes infraestructures contaminants.