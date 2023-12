El volcà, en erupció. Foto: DPA

Almenys 11 alpinistes han mort i 12 més es troben desapareguts després de l' erupció del volcà de la Muntanya Merapi , a Sumatra Occidental, considerat el volcà més actiu d'Indonèsia.

Les autoritats van trobar els cossos aquest dilluns, encara que va ser diumenge quan Merapi va entrar en erupció i 75 escaladors van quedar atrapats, 52 dels quals han estat evacuats amb èxit i de manera segura, tot i que els serveis d'emergència continua les tasques d'evacuació.

El cap del lloc d'observació de la muntanya, Ahmad Rifandi, en declaracions al portal Kompas , ha confirmat l'erupció però ha assenyalat que es desconeix l'alçada de la columna de la cendra per la presència de núvols.

Tot i això, el radi de l'erupció és de 3 quilòmetres i l'estat actual del volcà es troba en nivell d'alerta, per la qual cosa s'ha demanat a la població que no s'acosti a l'aèria afectada i que en sortir de casa usin mascaretes i roba que cobreixi la pell per la caiguda de les cendres.