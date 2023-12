Policia de Las Vegas. Foto: Europa Press

La Policia de Las Vegas va informar, dimecres 6 passat a la tarda, de la mort de tres persones i sobre un ferit en estat crític després d'un tiroteig a la Universitat de Nevada (UNLV), el presumpte autor del qual ha estat abatut.

"Segons les nostres investigacions sobre el terreny, hem comptabilitzat 3 persones mortes, i una altra més es troba en estat crític en un hospital local. El sospitós de l'incident ha estat abatut", ha informat la Policia de Las Vegas al seu compte de X.

La direcció de la Universitat havia informat prèviament de diversos trets a fins a 2 edificis del centre universitari, inclosa la seu del sindicat d'estudiants. Els alumnes van haver de refugiar-se a les instal·lacions del campus, segons explica CNN.

Tot just 30 minuts després la policia ha confirmat que el suposat autor dels trets ja estava "contingut" i més tard han informat que "el sospitós ha estat localitzat i ha mort". De moment, les autoritats no han brindat més detalls.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que tant ell com la seva dona, Jill, "resen amb la resta de nord-americans per les famílies dels morts i pels ferits en aquests últims actes de violència sense sentit" , en referència no només a aquest tiroteig, sinó als dos ocorreguts a la jornada prèvia a Austin i San Antonio, on van morir almenys sis persones.

"Tan sols aquest any, la nostra nació ha experimentat més de 600 tirotejos massius i han mort aproximadament 40.000 persones per la violència d'armes de foc. Això no és normal, i no podem deixar que es torni normal", ha assegurat Biden en un comunicat de la Casa Blanca.