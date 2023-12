La sortida del centre penitenciari. Foto: Zuma Press

L' expresident del Perú, Alberto Fujimori, va ser posat en llibertat dimecres passat 6 després de l' ordre d'alliberament emesa pel Tribunal Constitucional, que va atendre les seves reivindicacions relatives a qüestions de salut malgrat que organitzacions defensores dels Drets Humans segueixen advertint de la gravetat dels seus crims.

Així, l'exmandatari va abandonar la presó de Barbadillo a les 18.30 (hora local del país sud-americà) i tot i que un dia abans la Cort Interamericana de Drets Humans havia demanat ajornar l'excarceració fins a estudiar al detall la decisió del Constitucional, que aparentment posava fi anys de litigis judicials.

Després de la seva excarceració, va ser traslladat a la vivenda de la seva filla i excandidata presidencial Keiko Fujimori, que en principi serà la seva residència permanent. "El moment que tant esperem per més de 16 anys ha arribat. Gràcies a Déu!", ha celebrat la política a les seves xarxes socials, juntament amb una imatge de la família.

Desenes de simpatitzants de l'expresident peruà s'havien concentrat als exteriors de la presó en espera que Fujimori sortís de presó, un objectiu perseguit per ell i el seu equip d'advocats des de fa anys, però que la Justícia ha impedit diverses vegades.

Fujimori estava complint una sentència de 25 anys per les matances de civils a Barrios Altos i La Cantuta. Tot i això, el desembre del 2017 es va beneficiar d'un indult humanitari concedit pel llavors president Pedro Pablo Kuczynski, però que la Justícia va tombar tot just uns mesos més tard, a l'estiu del 2018. Després de diversos anys de treball de l'equip d'advocats de l'expresident al·legant problemes de salut per la seva edat avançada, el Constitucional ha acabat donant 'llum verda' a la seva excarceració.

A més de la seva condemna a 25 anys de presó per les matances de Barrios Altos i La Cantuta, Fujimori té per davant un altre procés penal, juntament amb diversos dels seus ministres de Salut, per les esterilitzacions forçoses a gairebé 350.000 dones i 25.000 homes de diferents comunitats indígenes durant el seu govern.

"BUFETADA A LES VÍCTIMES D'ATROCITATS"

Per a la directora de l'oficina de les Amèriques d'Human Rights Watch (HRW) , Juanita Goebertus, "l'alliberament de Fujimori és una bufetada a les víctimes d'atrocitats", per la qual cosa ha plantejat a l'Organització d'Estats Americans (OEA) que examini el seu abast, tenint en compte "el context de la gravíssima erosió de l'Estat de dret i de la protecció dels Drets Humans al Perú".

"Perú ha alliberat Fujimori sobre la base d'un indult humanitari que presenta vicis i en contra de les ordres del principal tribunal de drets humans de les Amèriques", ha assenyalat Goebertus, que situa el Perú al nivell de Nicaragua i Veneçuela quant a ignorar el sistema interamericà.

Per aquest motiu, la responsable d'HRW ha assenyalat que “la comunitat internacional ha de pressionar el govern perquè compleixi amb les seves obligacions internacionals, incloses les decisions de la Cort Interamericana”.