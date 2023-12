La Xina ha presentat un disseny conceptual per al que potencialment es podria convertir en el vaixell portacontenidors de propulsió nuclear més gran del món .

El vaixell, que encara no té nom, estarà propulsat per reactors de sals foses i tindrà capacitat per transportar 24.000 contenidors estàndard, i ha estat dissenyat per la drassana Jiangnan de la Xina State Shipbuilding Corp a Xangai.

Segons les estadístiques de la indústria, les operacions marítimes representen al voltant del 3% de les emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle. La propulsió nuclear evita aquesta mena d'emissions.

Segons China Daily , Jiangnan Shipyard va dir que a més dels avantatges del seu sistema nuclear, el vaixell també comptarà amb alta velocitat, controls senzills i més espai per a contenidors.

Els experts en tecnologia nuclear apunten que un reactor de sals foses és una classe de reactor de fissió nuclear en què tant el refrigerant primari com el combustible són una concentració crítica de material fissionable dissolt en sals foses.

L'Agència Internacional d'Energia Atòmica va dir que aquests reactors han estat considerats com una solució avançada prometedora a causa dels diversos beneficis que hi estan associats. Aquests reactors poden funcionar a temperatures més altes, fet que condueix a una eficiència més gran en la generació d'energia, segons l'OIEA.

Les pressions operatives baixes dins d'un reactor de sals foses poden reduir el risc d'un trencament important i pèrdua de refrigerant com a resultat d'un accident, millorant així la seguretat del reactor. A més, generen menys deixalles radioactives d'alt nivell i el disseny no requereix combustible sòlid, cosa que elimina l'acumulació i la necessitat d'eliminació, va dir l'agència.

L'únic vaixell de càrrega de propulsió nuclear en servei actiu al món és el rus Sevmorput, construït el 1988.