La resolució, vetada al Consell de Seguretat, deixa en evidència les tensions profundes i la falta de consens enmig dels intensos enfrontaments dels darrers dos mesos.

En un intent per posar fi al conflicte a Gaza, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, es va trobar amb un nou revés aquest divendres quan la seva proposta d'alto el foc va ser bloquejada pels Estats Units al Consell de Seguretat. La resolució, presentada per Unió dels Emirats Àrabs, buscava establir un cessament al foc a la regió després de dos mesos d'intensos enfrontaments entre Israel i Hamàs.

Guterres, utilitzant els seus poders excepcionals com a secretari general, va invocar l'article 99 de la Carta de l'ONU per portar la proposta al Consell de Seguretat. Aquesta mesura poc comuna ressalta la gravetat de la situació a Gaza, on les operacions militars israelianes en resposta als atacs de Hamàs han creat una crisi humanitària.

La resolució, que requeria el suport unànime dels cinc països amb dret a veto, va ser vetada pels Estats Units, alineant-se amb la seva posició que un alto el foc podria preparar el terreny per a futurs conflictes. L'ambaixador israelià, Gilad Erdan, va donar suport a aquesta postura, argumentant que Hamàs aprofitaria un cessament al foc per reorganitzar-se i atacar novament Israel.

El secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken, que tenia programada una reunió amb ministres d'Exteriors de països àrabs, ha estat sota una pressió creixent per advocar per un alto el foc. Tot i això, la postura nord-americana actual reflecteix preocupacions sobre l'efectivitat a llarg termini d'un cessament al foc a la regió.

Tot i els esforços continus de Guterres i les crides a la comunitat internacional, la manca de consens al Consell de Seguretat destaca la complexitat i les tensions arrelades en el conflicte a Gaza.