Un tornado. Foto: Europa Press

Almenys 6 persones han mort després que forts tornados colpegessin diferents punts de l'estat de Tennessee, als Estats Units, segons les autoritats.

3 persones han mort i 23 han resultat ferides per un tornado al comtat de Montgomery (Tennessee) segons l'Oficina del Sheriff del comtat, que ha confirmat que han estat 2 adults i un nen. Altres 3 persones han mort a causa dels tornados a Nashville, han relatat les Operacions d'Emergència de la ciutat.

"Aquest és un dia trist per a la nostra comunitat. Estem resant per aquells que van resultar ferits, van perdre els seus éssers estimats i van perdre casa seva. Aquesta comunitat s'uneix com cap altra i estarem aquí fins al final", ha dit l'alcalde del comtat de Montgomery, Wes Golden, en un comunicat recollit per ABC News.

L'alcalde de la ciutat de Clarksville, Joe Pitts, també ha expressat el seu condol per la tragèdia. "Aquesta és una notícia devastadora i els nostres cors estan destrossats per les famílies dels que van perdre els seus éssers estimats. La ciutat està a punt per ajudar-los en el seu moment de dolor", ha assegurat.

La policia ha instat la població a mantenir-se allunyada de les carreteres mentre els equips responien a múltiples ubicacions a l'àrea nord de Clarksville.

L'Oficina del Xèrif del comtat de Montgomery ha relatat en un comunicat que hi ha hagut "danys a diverses cases" a Clarksville després que un tornado castigarà l'àrea de Hand Estates, però que "no tenen víctimes confirmades ni persones desaparegudes" de moment.

A la ciutat rural de Dresden, diverses cases, línies elèctriques i arbres s'han vist afectats per un tornado, segons el departament de bombers de la localitat. És possible que es produeixin tempestes severes capaces de produir alguns tornados, vents nocius dispersos i calamarsa de grans dimensions des de Louisiana fins a Kentucky.